Irak: Topraklarımızın kıymetini bilmiyoruz

Vanlı İş insanı Feridun Irak, izlenen yanlış politikalardan dolayı birçok gıda ürünün ithal edildiğini ifade etti. Van'ın, bir dönemler bütün Ortadoğu ülkelerini canlı hayvan ile beslediğin belirten Irak, şuan canlı hayvan ve et ithal eder duruma geldiğini söyledi.

Ülkede önemli yer üstü zenginliklerinin olduğunu söyleyen Irak, verimli topraklarda herkesi doyuracak kadar üretim yapılmamasının izah edilemeyeceğini vurguladı.Van'ın tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığını belirten Irak, Türkiye'deki mera alanlarının %10'luk kısmının Van ili sınırları içerisinde yer aldığını ifade etti.

Van ve yöre halkının temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın, son zamanlarda devlet tarafından farklı projeler ile desteklendiğini vurgulayan Başkan Irak, bu kadar çok mera alanına sahip olan ve desteklenen bir şehirde tarım ve hayvancılığın istenilen noktada olmadığını söyledi.

"CANLI HAYVAN VE ET İTHAL EDER DURUMA GELDİK"

Türkiye'de toprakların tarım açısından çok değerli ve verimli olduğunu söyleyen Başkan Irak, "Öncelikle belirteyim ki Türkiye'de topraklar tarım açısından çok değerli ve çok verimli. Birçok ülkenin toprak yapısına baktığımız zaman yer altı zenginliklerinin olduğunu görürüz. Örneğin, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi ülkelerin petrol, doğalgaz ve yer altı zenginlikleri vardır.

Bizim ülkemizde ise yerüstü zenginliklerimiz vardır. Ancak ne yazık ki biz bu verimli topraklarımızın kıymetini bilmemekteyiz. Bu verimli topraklarda kendi ülkemizi doyurmanın dışında başka ülkeleri de doyurmamız gerekirken, izlenen yanlış politikalardan dolayı bugün birçok gıda ürününü ithal ediyoruz. Van, bir zamanlar bütün Ortadoğu ülkelerini canlı hayvan ile beslerken, şuan ne yazık ki canlı hayvan ve et ithal eder duruma geldik. Şunu söyleyebilirim ki bu kadar verimli topraklarda karnımızı doyuracak kadar üretim yapamamak doğrusu izah edebilecek bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi