İpekyolu'ndaki okul kantinleri denetleniyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

GENEL 28.09.2022, 15:50
İpekyolu'ndaki okul kantinleri denetleniyor

İpekyolu Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ve ürünlerde tağşiş olup olmadıkları yönünde incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmeleri için denetimlerini sürdüren ekipler, okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yaparak kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti. İpekyolu Belediyesi; halkın huzur, esenlik ve sağlığı için gıda denetim ve kontrollerini aksatmadan sürdürmeye devam edecek.

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