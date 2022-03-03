İpekyolu Belediyesi 45 personel alım sonucu açıklandı
Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 ay 15 gün geçici süreyle çalıştırılmak üzere 45 erkek personel alımı yapacağını duyurmuştu. İpekyolu Belediyesi 45 personel alım sonucu açıklandı.
Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 ay 15 gün geçici süreyle çalıştırılmak üzere 45 erkek personel alımı yapacağını duyurmuştu. İpekyolu Belediyesi 45 personel alım sonucu açıklandı.
İsmi çıkan personellerin tam teşekkülü sağlık kurulu raporu ile 09.03.2022 tarihine kadar İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; " Belediye Başkanlığımız Bünyesinde, 5 ay 15 gün geçici süreyle 45 erkek personel istihdam için yapılan başvuru sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru esnasında evraklar teslim alınmış olup, Tam Teşekkülü sağlık kurulu raporu ile 09.03.2022 tarihine kadar Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapmanız rica olunur." denildi.
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