İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın: Alt yapı ve üst yapı hizmetlerimiz daha kaliteli olacak!

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde beraberindeki başkan yardımcıları Doğan Nurses, Birol Duman ve daire başkanlarıyla birlikte kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 yılında ilçede yapımına başlanan ve ihale aşamasına gelen projeler hakkında bilgi verdi. Van'ın yüksek potansiyele sahip bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Aydın, ilçeye vizyon katacak yeni projelere imza atacaklarını söyledi. İlçede yeni bir cazibe merkezi oluşturmaya çalıştıklarını belirten Aydın, Van Gölü kıyısına kurulacak olan yeşil kuşak projesi ve sahil bandından, 2000 kişilik spor kompleksine, halk kütüphanesinden evlendirme salonuna, bilim merkezine kadar birçok proje ile ilçenin hayat standartlarını ileriye taşımayı hedeflerini vurguladı.

"İLÇEMİZİ HER ANLAMDA MODERN BİR KENT YAPMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Hedeflerinin modern bir kent olduğunu belirten Başkan Vekili Aydın, "Van, doğal ve tarihi değerleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Şehrimiz; iklimiyle, yetişen farklı tarım ürünleriyle, havasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek bir potansiyele sahip. Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize yeni bir vizyon katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizi her anlamda modern bir kent yapmak en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı süratle atıyoruz. Bu yıl 7'den 70'e herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar için ilçemize vizyon katacak projeleri hayata geçiriyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz birbirinden güçlü sosyal ve kültürel yatırımlarla yeni bir cazibe merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Van Gölü kıyısına kurulacak olan yeşil kuşak projesi ve sahil bandından, 2000 kişilik spor kompleksine, halk kütüphanesinden evlendirme salonuna, bilim merkezine kadar birçok proje ile ilçenin hayat standartlarını ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

BÖLGENİN İLK ÇEVRECİ BİLİM MERKEZİ KURULUYOR

Bölgenin ilk çevreci bilim merkezini kuracaklarını ifade eden Başkan Vekili Aydın, "Şerefiye Mahallesi'nde 2200 m² alana çevreci bilim merkezi kuruyoruz. Bu merkezde metal, ahşap ve boya atölyeleri, 50 kişilik planetaryum (gezegenevi), 1300 m²'lik deney ve simülasyon salonu, 150 m²'lik dijital kütüphane, 100 m² çok amaçlı salon ve 2 adet bilim laboratuvarı yer alacak" diye konuştu.

VALİ MİTHAT BEY MAHALLESİ'NE 2 BİN KİŞİLİK SPOR SALONU…

Sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini ve bu kapsamda da ilçeye 2 bin kişilik spor salonunu kazandıracaklarını bildiren Aydın, "Vali Mithat Bey Mahallesi'nde 5200 m² alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek spor salonundan toplamda 2000 kişi faydalanabilecek. Projemizde bir adet 2000 Seyircili Spor Salonu, bir adet yan saha yer alacak. Ayrıca 5 adet antrenman salonu ile boks, tenis, güreş gibi ferdi spor alanlarımız ile 230 araçlık otopark 4000 m² yeşil alan olacak. Kapalı spor salonunun yanı sıra 8 kulvarlı pist ile 1000 kişilik yarı kapalı tribünün ise Vali Mithat Bey Mahallesi'nde hizmete girecek. İlçemizde spora ilgi duyan gençlerimize kendilerini geliştirebilmeleri yönünde büyük bir imkan sunmuş olacağız. Sportif aktivitelerin kesintisiz yapılacağı bu alanlarda 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecek. Bu projenin içerisinde ise 8 Kulvarlı Atletizm Pisti, 1 Adet Sırıkla Atlama Alanı, 2 Adet Uzun 3 Adım Atlama Alanı, 2 Adet Disk ve Çekiç Atma Alanı, 2 Adet Gülle Atma Alanı, 1 Adet Su Engelli Atlama Alanı, 1 Adet Cirit Atma Alanı ve 1000 Koltuklu Tribün yer alacak" ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZ İLİMİZE BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK"

Yeni projelerinin her yaşa hitap edecek şekilde planlandığını belirten Aydın, "İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki yeşil alan dostu İpekyolu sahil bandı projesinde tüm hazırlıklar devam ediyor. Van'a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak proje içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanları, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları gibi çok amaçlı spor sahaları, konser alanı, kaykay pisti, macera parkuru ve çocuk oyun alanı, satranç oyun alanları, kafe ve restoranlar olacak. Projenin içerisinde her türlü içeriği barındırdığını en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündük. Değerli hemşehrilerimiz için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladık. Sahil Bandı Yeşil Kuşak projesinin içinde organik ürün pazarı da yer alacak. Konser sergi ve festivallere de ev sahipliği yapacak alanda modern kent donatları ile aydınlatma sistemleri kullanılacak. Engelsiz Dış Mekan Spor Aletlerinin yanı sıra Skate Park-Zıplayn Alanı da olacak. Çocuk eğlence alanları ve at parkuru ile bu proje her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek. Bu proje tamamlandığında ilimize büyük bir değer katacak. Bu eşsiz projeyi hemşehrilerimizle buluşturmak için çok sabırsızlanıyoruz" dedi.

ESENLER MAHALLESİ'NE 3 KATLI KÜTÜPHANE…

Esenler Mahallesi'nde toplam 1623 m² alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphane için çalışmaların hız kazandığını, yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı bölümlerin yer alacağını belirten Aydın, "Kafeterya, engelli salonu, robotik kodlama, idari bilimler, bilgisayar, internet odaları, fuaye, sergi alanları, fitnnes salonu, çocuk oyun alanları, cep sinema, çocuk aktivite alanı, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi, derslikler ve 300 kişilik konferans salonu ile tüm öğrenciler için de bir eğitim merkezi olacak nitelikte bir kütüphane planlandı" diye konuştu.

İLÇEYE ETÜT VE SPOR MERKEZLERİ…

İlçe sınırlarında bulunan mahallelerde etüt ve spor merkezleri yapmayı planladıklarını belirten Başkan Vekili Aydın, "Özellikle dar gelirli öğrencilerimizin özel dershane eğitimi alamaması ve sportif etkinliklere katılamaması sonucunda sınırlarımızdaki etüt ve spor merkezlerini arttırarak ilçeye kazandırmayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

150 KİŞİLİK NİKAH SALONU HAYATA GEÇİRİLİYOR

Belediyeye bağlı bir evlendirme dairesinin olmaması vatandaşların kiralanan sade bir nikah salonunda geleceğe doğru ilk adımlarını attıklarını ifade eden Başkan Vekili Aydın, "İpekyolu bir anlamda şehrin kalbi konumunda. Ticaretin ve sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yer İpekyolu ilçemiz. Kent merkezinde her gün onlarca kişi dünya evine giriyor. Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz. Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi'nde 2 katlı 465 m² alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yapmayı planladık. Yeni yuva kuracak olan çiftlerimizin nikah törenlerini unutamayacakları bir mekanda gerçekleştirmeleri için 100 m² kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu, bir de gelin ve damat için fotoğraf stüdyosu olan modern ve şık bir mekan inşa edeceğiz" dedi.

VAN KALESİ YANINA EVLENDİRME SARAYI…

Evlendirme Sarayı'nın yanı sıra bir de nikah evi yapmayı planladıklarını belirten Aydın, "Eskişehir Mahallesi'nde Van Kalesi yakınında Hüsrev Paşa Camii ile aynı güzergahta bulunan, mimarisini Mimar Sinan'ın yapmış olduğu yapıtın tarih kokan havasında evlenecek olan çiftlerimiz için yeni bir evlendirme noktası oluşturuyoruz. Bu projede 48 kişilik misafir oturma alanı, 2 adet iç mekan fotoğraf çekim alanları, gelin ve damat hazırlık odası, idari birim alanları yer alacak. Ayrıca peyzaj alanı kısmında travers ahşap yürüyüş yolları oluşturularak ayrıca oturma alanları bulundurulacak" diye konuştu.

ATIK GETİRME MERKEZİ KURULUYOR

İlçe için en gerekli projeyi hayata geçireceklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kevenli Mahallesi'nde 2000 m² alan üzerine kompleks bir yapı niteliğinde 1. sınıf atık getirme merkezini ilçeye kazandırmayı planlıyoruz. İpekyolu en yoğun ve en fazla çöp çıkaran bir ilçe olmasına nazaran bu denli bir merkeze en fazla ihtiyacı olan ilçe konumunda. Merkezde sıfır atık depolama alanı, hacimli atıklar depolama alanı, tehlikeli atık deposu, geçici atık alanı, kantar alanı ve yönetim binası ile hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

İPEKEVLER HOBİ BİNASI

Yine İpekyolu'nun en işlek caddelerinden birinde Şerefiye Mahallesi'nde yapılacak olan yapının 1 bodrum ve 7 normal kattan oluşacağını dile getiren Aydın, "Burası kültürel etkinliklerin yapılacağı nitelikte olacak. Müzik, dans odaları, resim, fotoğraf, el sanatları atölyeleri ile kafeteryası olacak" dedi.

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ

Başkan Vekili Aydın, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ilçemize Kevenli Mahallesi'nde sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması için 11 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kurulacak merkezde 150 köpek kapasiteli, zeminden ısıtmalı 75 adet köpek barınma ünitesi, 2 köpek muayene odası, 1 köpek tedavi odası, 1 köpek ameliyathane odası ve 2 adet yoğun bakım ünitesi yer alacak. Kediler için de özel ünitelerin bulunduğu alanda, 1 kedi muayene odası, 1 kedi ameliyathane odası, 4 kedi bakım odası içerisinde 100 adet kedi barınma ünitesi, 1 laboratuvar, 1 röntgen görüntüleme odası, 2 ilaç odası, 2 mama ve malzeme deposu ve 1 soğuk hava deposu da yapılacak" diye konuştu.

7D SİNEMA VE SİMİLASYON MERKEZİ

Şerefiye Mahallesi'ndeki İpek Park içerisinde Elsa Kulesi'nde 7D Sinema ve Similasyon Merkezi'nin kurulacağını belirten Aydın, "6 kişi kapasiteli 3D görselliği ile birlikte film ile senkronize olabilen, 6 eksende hareket yeteneğine sahip platformların adaptasyonları ile çok boyutlu film simülatörlerini hizmete sunacağız. Platform; xyz ekseninde hareket sağlayarak, filme yeni bir boyut kazandıracak, filmin gerçekliğini ve sürekliliğini arttıracaktır. İlimizdeki hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmeleri adına faydalı bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER ANITI YAPILACAK

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Vatanımızın korunması için canlarını fedakarca veren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayarak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkarak bu ruhu yaşatmak için Şehitler Anıtı yapmayı planlıyoruz" dedi.

FLAMİNGO KAFE VE FLAMİNGO PARKI

Erçek Mahallesi'nde önemli bir yatırıma imza atacaklarını belirten Başkan Vekili Aydın, "Van denilince akla gelen ilk kuş türü flamingolara ait bir mekan flamingo kafeyi tasarladık. Tam da ev sahipliğini üstlenen mahallemiz Erçek Mahallesi'nde 200 m² alana nezih bir kafe konumlandırmayı planlamaktayız. Yine Erçek Mahallesi 13.500 m² alana ise flamingo parkı yapmayı düşünüyoruz. Bu parkta da flamingo iskelesi, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu, koşu parkuru, oturma meydanı, yapay flamingo göleti yer alacak" diye konuştu.

HATUNİYE VE SELİMBEY'E PARK…

Bazı mahallelerin park ve dinlence alanları konusunda yetersiz olduğunu dile getiren Başkan Vekili Aydın, "Mahalle ziyaretlerimde Hatuniye ve Selimbey Mahallelerinde yeni parkların mahallelere kazandırılması için çalışmalar yürüttük. Hatuniye Mahallesi'nde 8000 m² alan üzerine vatandaşlarımızın aileleri ile çocukları ile keyifli vakit geçirmeleri için süs havuzları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu, oturma meydanı yapılacak. Bu parkta da yine öğrencilerimiz için eğitim etüt binası da yer alacak. Yine Selimbey Mahallesi'nde de hemşehrilerimizin vakitlerini keyifle geçirebilecekleri 2700 m² alana çok amaçlı saha, peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu ve oturma alanları planladık" dedi.

"ALT YAPI VE ÜST YAPI HİZMETLERİMİZİ DAHA KALİTELİ VE ESTETİK HALE GETİRECEĞİZ"

İlçenin alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Aydın, "Yine şehir merkezinde toplam 38 bin m² yol ve kaldırım olmak üzere kilit taşı imalatı yapacağız. Her iki çalışmanın da ihalesi bitmiş durumda.2022 yılı içerisinde şehir merkezinde deforme olan yollarda 11 bin ton asfalt yama ve 15 bin m² kilit taşı yama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca İpekyolu sınırlarımız içerisinde bulunan çevre yolu etrafında, 35 km üst açmayı planladığımız yollar için; 55 iş makinası kiralanmış olup, açılacak yollarda kullanılmak üzere 100 bin ton stabilize malzeme alımı yapılmıştır. Son olarak da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil yolu ile Hatuniye Mahallesi'nden geçen 30 metrelik yolu birbirine bağlayacak olan toplam 2 km balık bendi yolunun yenilenmesi yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Toplantı soru-cevap kısmıyla sona erdi.

bölgegazetesi