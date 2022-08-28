İlhan: Van’daki işler yarım bırakılıyor

Van’daki sorun ve sıkıntıları haftalık olarak gündeme getiren Saadet Partisi’nin bu haftaki gündeminde, Van Kent Müzesi ve eski Tekel Binası vardı. Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, “2018 yılı Ekim ayında dönemin Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin talimatlarıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle eski Endüstri Meslek Lisesi tarihi binasının Van Kent Müzesi yapılması için dönüşüm ve restorasyon projesi çalışmalarına başlandı. Kentin kültürel ve toplumsal hafızasını oluşturacak Van Kent Müzesi dönemin Valisi başkanlığında, ilgili kurum müdürleri, akademisyenler ve teknik elemanların da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi ve Valilikte 2 ayrı değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonrada ilgili kurum müdürleri, akademisyenler, meslek odaları temsilcileri, STK temsilcileri, okul mezunları, kültür ve sanat çevreleriyle, teknik elemanların katılımıyla farklı tarihlerde ‘Van Kent Müzesi Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Sonuç olarak Eski Endüstri Meslek Lisenin yerine Van Kent Müzesi yapılacak diye milyonlarca para harcandı ve sonraki yıllarda göreve gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafından proje iptal edildi” dedi. Eski Tekel binasının Kültür Evi olarak dönüştürülmesine rağmen bir türlü hizmete girmediğini anlatan Başkan İlhan, “2020 yılında Tekel Binası için Kültür Evi olacak diye çalışmalara başlandı çok ciddi paralar harcanarak dönüşüm ve restorasyon projesi gerçekleştirildi, her ne hikmetse 1 yıldır restorasyonu tamamlanan Tekel Binası Kültür Evi olarak faaliyete geçemedi, içine hırsızlar bile dadandı. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak hatırlatmakta yarar görüyoruz! Kentlerin kültürel ve toplumsal hafızalarını oluşturacak olan Kent Müzeleri ülkemizin birçok şehrinde mevcuttur. 11 yıldır Van’da yapılan birçok iş ya yarım bırakıldı, ya da yapılıp çürümeye terkedildi. Tekel Binasının aynı akıbeti yaşamaması adına; bir an evvel Valiliğe bağlı Van Kent Müzesi ve Kültür Evi olarak faaliyete geçirilmeli harap olmaktan kurtarılmalıdır. Ayrıca ilçelerimizde de Kaymakamlıklar tarafından Kent Müzeleri açılması için çalışmalara başlanmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu. Van Bölge Gazetesi