HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı.

Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı’na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı’na atandı.

Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

"Hayırlı olsun"

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren

Ensonhaber