HDP'nin Van Newroz programı belli oldu!
Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu yıl gerçekleştireceği Newroz kutlamalarının programı belli oldu. Bu yıl, 29’u il toplam 62 merkezde gerçekleştirilecek olan Newroz kutlamalarının ilki 15 Mart’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olacak. HDP'nin Van'da düzenleyeceği Newroz kutlama tarihini 21 Mart olarak belirledi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu yıl gerçekleştireceği Newroz kutlamalarının programı belli oldu. Bu yıl, 29’u il toplam 62 merkezde yakılacak Newroz kutlamasının şiarı “Dem dema serkeftinê ye” (Şimdi kazanma zamanı”) olarak belirlendi.
Newroz kutlamalarının ilki 15 Mart’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılacak.
"HDP'NİN VAN ‘NEWROZ’ PROGRAMI 21 MART'TA
20 Mart’ta Van ve İstanbul’da 21 Mart’ta ise Diyarbakır’da kutlamalar gerçekleştirilecek.
İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilecek kutlamaya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katılacak.
Diyarbakır’daki Newroz programına ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçılar: Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora sahne alacak.
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