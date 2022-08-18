Galericiler otomotiv düzenlemesini mahkemeye taşıyacağını açıkladı

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası küresel piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon tüm ürün gruplarını olumsuz etkilemişti...

Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışlarını durdurma noktasına getirdi.

İkinci el otomobil alım satımda yeni dönem

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Galericiler düzenlemeyi mahkemeye taşıyor

Düzenlemeyle birlikte araç fiyatlarındaki fahiş rakamların önüne geçilmek istenirken, galericiler otomotiv düzenlemesini mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, getirilen düzenlemenin Anayasa’nın 49. maddesine aykırı olduğunu söyledi.

"Araç satıcıları zor durumda bırakıldı"

Aydın Erkoç, düzenlemenin mevcut sorunların çözümüne etki etmeyeceğini iddia ederek konuyla ilgili sektörün görüşlerinin alınmadığını ve 70 bin motorlu araç satıcısının görmezden gelindiği eleştirilerini getirerek düzenlemeyle ilgili Danıştay’a başvuracaklarını belirtti.

Erkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin önceki gün yaptığı açıklamalara da vurgu yaparak şu bilgileri verdi:

"Yönetmelik bireysel satıcıları kapsamıyor"

"Sektörde yaşanan ciddi sorunlar var. Önceki gün Sayın Bakanımız Nurettin Nebati, arz talep dengesini bozan, kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellefin radara takıldığını açıkladı. Bizler de yetki belgesine sahip devlete vergisini ödeyen ve mesleği kurumsal çerçevede layıkıyla icra etmeye çalışan esnaflar olarak yıllardır kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu hatırlatarak bunun mücadelesini veriyoruz. Yönetmelik değişikliği bireyleri kapsamıyor. Bu yeni düzenleme ile bu kişiler nasıl engellenebilecek gibi sorular da önümüzde duruyor."

"Fiyatların düşmesi için kalıcı ve köklü çözümler gerekiyor"

Fiyatların düşmesi ve piyasanın dengeye kavuşması için kalıcı ve köklü çözümler gerektiğini ifade eden Erkoç, "Üretim, döviz kuru, tüketicinin finansmana erişimde zorluk yaşaması ve yüksek faiz, vergiler gibi pek çok etken var çözüm bekleyen. Yeni düzenleme ile alakalı da, düzenleme kapsamına girmeyen bireyler, kayıtsız kişiler araç alıp satmaya devam edecektir, yetkili satıcıların ve Bakanlığımızın bu duruma da çözüm getirmesi gerekir ki fiyatlardaki şişmenin de önüne geçilebilsin. Bunun yanı sıra Bakanlığımızın sektörümüzün de görüşünü alması, ikinci el motorlu araç satıcıları olarak bizim de çözüm önerilerimizi iletiyor olmamız hep birlikte bu sıkıntıları aşma konusunda sürece katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

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