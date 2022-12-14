EYT’de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin EYT’de yaş sınırı tartışmalarına son noktayı koydu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT ile ilgili son günlerde konu olan yaş sınırı gelecek mi sorusuna da açıklık getirdi. Bakan Bilgin, "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

En zorlu şartlarda bile Avrupa’da resesyon sürecinin yaşandığı ortamda bile Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi ve endüstriyel üretime dayalı büyümesini sürdürmesi Türkiye’nin sağlam zemine, üretim yapısına dayalı olduğunu, üretime dayalı stratejisini ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRET FEVKALADE ÖNEMLİ BİR KURUMDUR

Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.

DİĞER ÜCRETLİLERİ RAHATLATACAK BİR DÜZENLEMEYLE BELİRLEYECEĞİZ

Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz.

Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye’nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz.

EYT İLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.

Haber7