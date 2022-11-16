EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı! Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşların gözü kulağı Meclis’in EYT için alacağı karara çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni yılı beklerken düzenlemenin maliyeti de belli oldu. 2022’de SGK'nın verdiği açık sebebiyle ortaya çıktı. İlk etapta 1,5 milyon EYT’linin 3 bin 500 lira aylıkla emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar lira para gerektiği ifade ediliyor. EYT’de maliyet hesabı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığı öğrenildi.

GENEL 16.11.2022, 10:20
EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı! Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı

EYT düzenlemesi için tek formüllü çalışmanın Meclis’e gelmesi için artık sayılı günler kaldı. 15 Ocak’ta yürürlüğe girerek ilk maaşların Şubat 2023’te verileceği tahmin edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi için maliyet hesabı netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2022’de 88 milyar lira açığı olduğunu söylemesinin ardından EYT için yapılan hesaplar kafaları karıştırdı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken, en düşük aylık olan 3 bin 500 lira ile emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

GENEL BÜTÇE’DEN SGK’YA KAYNAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde EYT için değerlendirmesinde bütçeye vurgu yaparak, “Meclis'ten geçecek EYT ile ilgili her kararın altını doldururuz. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. Taviz vermeden taleplerin karşılanması doğrultusunda adımlar atıyoruz. Gelirlerin artırılması konusunda da çalışmalarımız var. Vergiyi ödenebilir bir halde sunmak gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda açığı kapatmak için genel bütçeden SGK’ya kaynak sağlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalara başladığı öğrenildi.

EN DÜŞÜK MAAŞ YÜKSELECEK, MALİYET DAHA DA ARTACAK
Ancak en düşük maaşın yeni yılda 3 bin 500 liradan 4 bin ila 5 bin lira arasında bir rakama yükseltilmesi tahmin ediliyor. Bu kapsamda maliyet daha da artmış olacak. PEki EYT’linin maaş hesaplaması nasıl olacak? EYT’li ne kadar maaş alacak? Burada da 3’lü formül gündemde. EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı öğrenildi. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

EYT’LİNİN MAAŞ HESABINA 3’LÜ FORMÜL
Kişilerin çalışılan yıllardaki aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam günümüz şartlarına göre güncellenecek. 1999-2008 arasındaki dönem için de aynı aylık bağlama oranı ile yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye girecek.

2008 sonrası dönemde ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ile büyüme oranının yüzde 30’u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılacak. Böylece EYT’liler için emekli maaşı oluşturulacak.

İLK MAAŞLAR ŞUBATTA
EYT konunun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın 15 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 8 milyona yaklaşan EYT’linin Ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10