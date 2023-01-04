EYT'de son perde! Meclis'e ne zaman gelecek?

Yeni yıla girilmesiyle beraber peş peşe ekonomik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret, sözleşmeli personelin durumu, EYT, memur ve emeklilerin zamlı maaşları tek tek belli oldu. Son ayların en çok merak edilen konusu EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili ise AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

AK Parti, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başladı. Teklifin bu hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

EYT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

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