Erkan Tunçdemir'den Güvenlik Haftası Açıklaması

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Van İl Başkanı Erkan Tunçdemir, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası ile alakalı bir mesaj yayınladı. Tunçdemir mesajında özel güvenliklerin önemine değinerek, vazifelerinde başarılar diledi. Tunçdemir mesajında "İnsan hayatının her alanında güven ve düzen oluşturmak amacıyla canı pahasına görev yapan özel güvenlik arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Fedakâr, cefakar özel güvenlik görevlilerimizin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyor, vazifelerinde başarılar diliyoruz." ifadalerine yer verdi.