Erdoğan'dan gıda fiyatlarında indirim müjdesi: Et yüzde 35 indirimli satılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirime gidileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca 30-40 üründe daha indirim yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında koyun ve kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimi hatırlattı.
Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 35'e varan indirim müjdesi
Erdoğan daha sonra büyükbaş hayvanlarda da yüzde 35'e varan bir indirim yapılacağını belirtti.
Piyasaların dengisini bozanları hizaya getireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir indirim müjdesini daha paylaştı.
Bir indirim de şeker, ayçiçek yağı gibi ürünlerde yapılacak
Recep Tayyip Erdoğan, şeker, ayçiçek yağı gibi çok sayıda üründe de süratle fiyat düşümü yapılacağını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
"Vatandaşımı dara sokanları hizaya getireceğiz"
"Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek."
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