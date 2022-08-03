Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü'nün sit alanı ilan edilmesinin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Van Gölü'nün sit alanı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Emine Erdoğan, "Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Sabah