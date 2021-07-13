Emin Tuğrul: Servisçi esnafına özel kredi açılmalı

Pandemide okulların kapalı olması nedeniyle mağdur duruma düşen kesimlerden biri de servisçi esnafı oldu.

Kısıtlamaların kaldırılması sonrasında da esnafın içine girdiği maddi sıkıntıların sürdüğü belirtildi.

OKULLAR AÇILMAYINCA

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, kısıtlamaların kaldırılmasıyla servisçi esnafının normal çalışma düzenine girdiğini ancak okullar açılmadığı için sıkıntıların devam ettiğini belirterek, “Van’da 340 tane S plakalı servisçimiz var, 340’ı da 17 aydır yatıyor, hiçbir iş yapmadılar. Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra esnaf normal çalışma düzenine girdi. Onunla ilgili her hangi bir sıkıntı yok, yalnız okullar açılmadı, okul servisleri bu nedenle perişan durumda. Geçen yıl okullar için hazırlık yaptılar, başladılar, okullar tatil edildi, sigorta gitti, fenni muayene gitti, belediyeden aldığı güzergâh izin belgesi o da belli bir ücretle alınıyor, o da boşa gitti.” dedi.

OKULLAR AÇILDIĞINDA NE OLACAK?

Okullar açıldığında servisçi esnafının aracını çalıştıracak para bulamayacağını ifade eden Tuğrul, şunları söyledi:

“Yani okullar açıldığında bu insanlar arabalarını çalıştıracak para bulamayacaklar. Fenni muayene, sigorta, kasko, belediyeden alınan izin güzergâh belgesi, bunları yapabilmeleri için her servisçinin 10 bin TL’ye ihtiyacı vardır. Yapılan yardımların etkisi olmadı, geçen yıl Mart ayından bu yana 17, 18 aydır kontak kapatmış oturuyorlar.”

ÇÖZÜM, ÖZEL KREDİ

Servisçi esnafının ayakta durabilmesi için var olan maddi sorunlarını çözmüş olması gerektiğini, bu nedenle de oda olarak özel kredi uygulamasını bir çözüm şekli olarak gördüklerini belirten Tuğrul, şunları söyledi:

“Bunlar için faizsiz kredi, 3 yıl ödemesiz veya 2 yıl ödemesiz kredilerin verilmesi lazım. Araçlarda çalışma yaşının en az 15, 16’ya yükseltilmesi lazım. En azından bu sene başladığında belediyenin bu güzergah izin belgesinden ücret almaması gerekir. Bağkur, sigorta, kasko bunların ertelenmesi ve devletin acilen servisçilere ayrı özel bir kredi açması lazım. Bunun yanı sıra zaten yasaklar bittikten sonra şehrin trafiği de çekilmez durumdadır. Şoför esnafı bir sıkıntıyı da orada yaşıyor. Yollar yetersiz, trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Hususi araçlar tamamen şehirde, caddelerde park ediliyor, bu durum esnafımıza da sıkıntı yaratıyor .”

Prestij Gazetesi - Adil HARMANCI