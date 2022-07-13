Elazığ'da kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sokakta bulunan 3 koyun, sahibine teslim edildi.
Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta sahipsiz gezen koyunları gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, koyunları yakalayarak Elazığ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yapılan çalışma sonucunda koyunlar, sahibine teslim edildi.
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