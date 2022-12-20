Ekrem İmamoğlu görevden alındı mı?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevine ilişkin Google’da dikkatleri çeken değişiklik meydana geldi.

Google Ekrem İmamoğlu’nu ‘görevden aldı’

Dünyaca popüler arama motoru Google’da Vikipedia’dan derlendiği öğrenilen biyografi bilgilerine göre İBB Başkanı İmamoğlu’nun görevinin, ‘Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun Vikipedia’da yer alan bilgilere göre 2019 yılında görev süresinin bittiği bilgisinin yazdığı görüldü.

İmamoğlu'nun 'Eski İBB Başkanı' olduğu bilgisinin uluslararası yapılan aramalarda da görülmesi dikkati çekti.

YSK ÜYELERİNE HAKARETTEN HAPİS CEZASI

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan söz konusu kararın istinaf mahkemesine intikal ettiği açıklanmıştı.

süperhaber