E-devletten kontrol edin... Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir, bu harflere dikkat!
EYT ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. Bakan Bilgin, "EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan emeklilikle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
Emeklilik ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarı geldi. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
SGK KODLAMA YAPIYOR
Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.
Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.
Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.
Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor.
Takvim'de yer alan habere göre, denetim sonuçlanmadan da hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor.
Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.
'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yok.
Eğer bu harfleri görürseniz panik yapmayın.
SGK'dan durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.
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