'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Van'da gençlerle buluşuyor

Hayallerini, hedeflerini ve projelerini gerçekleştirmek isteyen gençler, Cumartesi ve Pazar günü Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde bilgilendirilecek. Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki Ankara'da yapılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yoğun ilgi üzerine 2022 yılı içerisinde "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla Van, Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de de düzenleniyor.

Bu kapsamda 8-9 Ekim'de Van'da gerçekleştirilecek Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, gençlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getirilecek.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların katılım göstereceği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılarak, gençlerin; burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Söz konusu program, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmayı, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençlerin destekler hakkında bilgilendirilmesini ve doğru yönlendirilmesini amaçlıyor.

Van Bölge Gazetesi