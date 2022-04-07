Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Milletvekili Arvas duyurdu: Van'da yeni müdürlük kuruldu!

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’in bulunduğu heyet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etmişti.

Heyet, Van ile ilgili talepleri farklı bakanlıklara iletilirken, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi de ziyaret ederek kentle ilgili dosyayı sunmuşlardı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ziyaret sonrası ziyarete dair detayları paylaşarak, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün de müjdesini vermişti.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması ile ilgili kararnamenin Resmi Gazetede yayımlandığını duyurdu. Arvas, paylaşımında “Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması ile ilgili kararname 07 Nisan 2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ARVAS: ÇOK BÜYÜK BİR ADIM

Arvas, paylaşımında ayrıca Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ilgili bilgilere de yer vererek, “Van Gölü ve Zap havzalarınına hitap edecek Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölge potansiyelinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi yönünde çok büyük bir adımdır ve stratejik bir kurumdur. Sahip olduğumuz hayvan varlığı, geniş çayır ve meralarımız ile birlikte bölgenin tarımsal faaliyetleri artık daha etkin ve verimli kullanılacak. Tarımsal araştırma enstitüsü, Van’ın ve çevre illerinin sahip olduğu, Van Gölü ve Zap havzasındaki zenginliği arttıracak, bölge insanı için ekonomik değer oluşturacak” dedi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ