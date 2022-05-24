Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalan gençlere bedelli askerlik imkanı sağlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalan gençlere bedelli askerlik müjde verdi.
"Bakaya kalan gençler bedelliden faydanalabilecek"
"Askerlikte bakaya kalan gençler, bedelliden faydanalabilecek. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir."
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