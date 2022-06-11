Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vanlı küçük kızlardan sevgi seli
Van'da düzenlenen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği küçük kızlar, "Sizi çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Beşyol Meydanı'nda toplanan Vanlılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının ardından kurdele kesim törenine geçti.
Erdoğan, kurdele kesim esnasında kendisini çok sevdiği söyleyen küçük kızları "Ağlamak yok, cici kızları alalım buraya" diyerek sahneye davet etti.
"Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum"
Sahneye gelen küçük kızlar "Şu an çok mutluyum. Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdeleyi küçük kızlarla birlikte keserek açılışı gerçekleştirdi.
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