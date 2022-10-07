Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği! 2.7 milyar TL'lik cezalar siliniyor, KYK faizleri de...

KYK borçları hakkında son dakika açıklaması geldi! KYK borçları ve pandemi sürecinde kesilen maske ile sokağa çıkma yasağı para cezaları siliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 2.7 milyar TL tutarındaki sokağa çıkma ve maske cezalarının silineceğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Bu yasaklarda sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanmıştı. Torba yasa kapsamında bu cezalar silinecek. Ayrıca KYK borçlarının faizlerinin tamamı da siliniyor.

SON DAKİKA: PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ CEZALAR SİLİNDİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 'Maske ve Covid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağından kalan 2.7 milyar TL'lik cezalar var. Bu cezaları siliyoruz.' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİNE VERGİ MUAFİYETİ!

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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