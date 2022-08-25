Büyükşehir'de yeni memurlar için yemin töreni düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam ettiği 91 memur ve 15 zabıta için yemin töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Asaletini alan personeli tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, devlet memuru olmanın yükümlülüklerinden söz ederek, Van halkına hizmet noktasında canla başla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayarak, asaleten devlet memurluğuna atanan aday memurların hep bir ağızdan yemin metnini okuması ile süren tören, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.İHA