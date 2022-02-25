Büyük hazırlık başladı! 8 dev LNG gemisi yola çıktı Türkiye'ye geliyor!

Koronavirüs salgını sonrası patlak veren enerji krizi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla derinleşti. Özellikle doğal gaz fiyatları savaşla beraber bir günde yüzde 60'a yakın yükseldi. Enerji konusunda arz güvenliğine büyük önem veren Türkiye enerji krizini öngörerek adımlarını erken attı.

DOĞAL GAZ KEŞFİ VE DEPOLAMA TESİSLERİ KIRILGANLIĞI AZALATTI

Yerli kaynaklardan tam kapasite yararlanmak için uzun yıllardır yatırımlarını aralıksız sürdüren Türkiye, filosuna kattığı Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma ve Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi sondaj gemileriyle denizlerde yaptığı çalışmalarla Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfederken inşa ettiği Tuz Gölü ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama gibi yapılarla tedarik şoklarına karşı kırılganlığını en hafife indirgedi.

HEM BAĞIMSIZLIK HEM TEMİZ ENERJİ

Öte yandan hem dışa bağımlılığı azalmak hem de temiz enerji üretimi için son yıllarda yenilenebilir enerjide büyük yol kat eden Türkiye, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrallerine (HES) büyük yaptırım yaptı.

Türkiye 2021'de yapılan 1,4 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumuyla, 2021 yılında Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren ülkeler sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Güneş enerjisi alanında ise Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 8 yılda 40 megavattan 7 bin 816 megavata çıktı.

8 LNG GEMİSİY YOLA ÇIKTI GELİYOR

Jeopolitik riskleri ve tedarik sıkıntılarına karşı da hazırlık yapan Türkiye, pazar çeşitliliğini artırarak enerjide yaşanabilecek olası senaryolara karşı depolarını dolu tutuyor.

LNG'ye ağırlık veren Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine bu hatfa ABD, Ekvator Ginesi, Cezayir ve Meksika gibi ülkelerden 8 LNG dolu gemi gelecek.

Gemiler, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), İzmir Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne gelecek.

Türkiye'ye hamlesi sonrası Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı.

Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor. Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı.

Haber7