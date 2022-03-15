Bedirhanoğlu: Suyu kesilen vatandaşların suyu açılmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su borcu ödenmeyen vatandaşların sularının kesildiğini belirterek, söz konusu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

GENEL 15.03.2022, 09:23
Bedirhanoğlu: Suyu kesilen vatandaşların suyu açılmalıdır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Son günlerde vatandaşlar tarafından İl Başkanlığımıza iletilen bilgiler, basın ve sosyal medyaya yansıyan haberler doğrultusunda, Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (VASKİ) geçmiş tarihlere ait su faturalarını ödeyemeyen yaklaşık 10 bin abone hakkında icra işlemi başlattığı ve söz konusu abonelerin sularının kesildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Temiz su hakkı, ticari bir mal ve yardım anlamında bir hizmet olmaktan ziyade, hukuk düzenin koruması altında olan bir insan hakkıdır. Dünya Sağlık Örgütü günlük ihtiyaçlarını karşılamak için her insanın günde minimum 20-50 litre temiz suya ihtiyacı olduğunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı. Vatandaşların susuz bırakılmasının doğru olmadığını belirten Bedirhanoğlu, “Öncelikle üzerinde durulması gereken husus; gerek Van ve gerekse ülkemiz genelinde vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan belediyeler ve belediye çatısı altında hizmet veren kuruluşların, kâr amacı günden kuruluşlar olmadıklarıdır. Anılan bu kurumlar kamusal hizmet sunmaktadırlar.

Bu doğrultuda su ticari bir emtia olarak görülmemeli, işletme vb. giderler baz alınarak fiyatlandırmalar minimum düzeyde tutulmalıdır. Hatta bunun ötesinde yaşamsal zorunluluk ve insan hakkı olan suyun belirlenecek limitler dâhilinde ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımla VASKİ tarafından gerçekleştirilen uygulamayla vatandaşlarımızın susuz bırakılmasını kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Doğru bulmamakla birlikte, yürürlükte olan mevzuat gereği, borcunu ödemeyen vatandaşlar hakkında işlem başlatılabileceğinin farkındayız. Nitekim icra işlemleri kapsamında vatandaşların gelirleri üzerine hacizler bırakılmaya başlanmış olduğuna şahit oluyoruz.

Ancak suyun yaşamsal önemi, devam etmekte olan pandemi süreci ve ekonomik kriz koşulları göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın suyunun kesilmesi, telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Birkaç firmanın milyarlarca vergi borcunun bir kalemde silindiği, kamudaki israf ve şatafatın artarak devam ettiği bir süreçte, ağır hayat şartları altında ezilen, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, ekmek kuyruklarında bekleyen vatandaşların bu sıkıntılarına su faturalarını eklemek zulümdür. VASKİ bir an önce bu yanlış uygulamaya son vermeli, suyu kesilen vatandaşların suyu acilen açılmalıdır” diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (2)
Vanlı 5 saat önce
Madem öyle hiç kimse borcunu odemesin.Allah için birşey söylerken biraz düşünün öyle konuşun. Birazcık beyniniz dilinize hükmetsin. Borcunu ödemeyen bir kişinin hizmetinin kesilmesi aslında en başta sizin hakkınızı korumaktır. O yüzden siyasi değil vicdani konuşun
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haktan 4 saat önce
Seracettin bey bu konuyu arkadaşınız Reşat Kaplan beyle konuşun halleder
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