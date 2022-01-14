Bedirhanoğlu: EYT’liler iş cinayetinde can vermek istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, EYT sorununu 81 ilde yapılan ortak açıklamayla gündeme taşıdı. Van’da yapılan açıklamaya da CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ile EYT Van İl Temsilcisi Fatih Tansu, İl Temsilci Yardımcısı Eyüp Er ve partililer katıldı.

“KANUN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ!”

EYT sorunun toplumsal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Bedirhanoğlu, “EYT’liler, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına ‘Daha gençsin, emekli olamazsın’ diyor. Öte yandan işverenler ise ‘Sen yaşlısın, sana iş veremem’ diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta ‘Sen yoksun’ diyor. Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT’liler sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor.” Dedi.

“EMEKLİLİK HAKKI 15 YIL SONRAYA ERTELENDİ”

Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldığını ifade eden CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu, “Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi.” Diye Konuştu.

“İSKANDİNAV ÜLKELERİNE GİTMEYE GEREK YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerle ilgili sözlerini de hatırlatan Bedirhanoğlu, şu şekilde konuştu: “Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT’lileri ‘Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar’ diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor! 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor.

46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor, ‘38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz’ diyor. Erdoğan EYT’lileri hedef alırken ‘İskandinav Ülkeleri bu modelle battı’ diyor.

Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok! Türkiye’de yaklaşık 7,9 milyon emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç durumda. EYT’liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile adeta alay ediyor.”

“EYT’LİLER İŞ CİNAYETİNDE CAN VERMEK İSTEMİYOR”

EYT’lilerin haklarını talep ettiklerini ve konunun basında algı yürütme amacıyla ele alındığına dikkat çeken CHP'li Bedirhanoğlu, “İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor. iktidar yetkilileri ‘Sorunun çözümü için çalışma başlattık’ diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp ‘Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok’ deme cüretini gösteriyorlar. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor.

EYT’liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’LİLER bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT’liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istiyor! Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEMEN SEÇİM DİYORUZ”

EYT sorununun CHP iktidarında çözüleceğini aktaran Bedirhanoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz. EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz.

Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘İntibak Yasası’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halka sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz.”

“KİMSEDEN LÜTUF, HİBE TALEP ETMİYORUZ”

CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu’nun ardından söz alan, EYT Van İl Temsilcisi Fatih Tansu da mağduriyetlerini her platformda dile getireceklerini belirterek, “İstanbul’da 2015 yılında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kurulması ile başlayan haklı mücadelemiz, kısa süre içinde ülke genelinde teşkilatlandı ve farklı illerde de aynı isimle sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri kurulması ile devam etti. 2020 yılına geldiğimizde federasyonlaşma sürecini tamamlayarak, tek bir çatı altında EYT Federasyonuna dönüştük.

Federasyon Başkanımız Gönül Boran Özüpak’ın önderliğinde, yasaların bizlere sağladığı demokratik haklarımızı kullanarak, kırmadan dökmeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Her platformda EYT mağduriyetini anlatmaya, özellikle EYT’lilerin kimseden lütuf, hibe talep etmediğimizin altını önemle çizmek isteriz. Sadece ve sadece anayasal hakkı olan emeklilik haklarımızın peşinde olup insanca yaşayabileceğimiz bir maaşla yaşam sürdürmek istediğimizi izah etmeye çalışıyoruz ve çeşitli algılarla yol yürüyenlere de anlatmaya devam edeceğiz.” Dedi.

“EYT’LİLERİN ALIN TERİ GASP EDİLMİŞTİR”

Geciken adaletin bir nevi adaletsizlik olduğunu vurgulayan EYT’li Tansu, “Çözüm yolu siyaset zemininde olmasına rağmen, siyaset mekanizmasının EYT meselesine bakış açısı maalesef yanlış bir yöndedir. Bedeli zaten yıllar içinde emekçiler tarafından peşinen ödenmiş bir hak için oturup maliyeti hesapları yapmak ve adeta bu işi bize kaça patlar acaba demek bizler açısından garabettir. Bugün her EYT’li yaş haddiyle ve aylık bağlanma oranları sebebiyle bir ev parası zorunlu halde elinde alınmış, alın terinin karşılığı gasp edilmiştir.

Hele bir de yaşı nedeniyle işsiz de kaldıysa, o zaman durum daha da vahim bir hal almaktadır. Unutulmamalıdır ki geciken adalet de bir nevi adaletsizliktir. Bugün EYT’liler siyaset için bir oy potansiyeli olarak düşünülecekse Genel Başkanımızın dediği gibi iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz. Bizler biriz ve tüm EYT’li ailelerimizle birlikte buradayız diyoruz.” Diye Konuştu.

“EYT’LİLERDEN CHP’YE TEŞEKKÜR”

EYT Van İL Temsilcisi Tansu, son olarak, “CHP dertlerimize ortak olduğu için, bugün ülke genelinde EYT konusunda böyle bir etkinlik organize ettiği için merkez teşkilatları başta olmak üzere CHP’nin Van İl Teşkilatı yönetimine derneğimiz, yönetim kurulu ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.” Şeklinde Konuştu.