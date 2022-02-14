Bedirhanoğlu: Bir dönemde olsa bize emaneten oyu verin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik kolları üyeleriyle birlikte kentteki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Daha önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini dolaşarak, sorun ve talepleri dinleyen CHP'liler, bu kez de kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Partililer, esnafa CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan yüksek elektrik fiyatlarının ve yıllara göre zam oranlarının kıyaslandığı "Tek Adam A.Ş." isimli broşürü dağıttı.

VANLI ESNAFLAR: ARTIK BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Kentteki en büyük mağazaların, kafelerin, alış-veriş merkezlerinin bulunduğu Maraş Caddesi esnafı yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarından dolayı iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Bazı esnaflar "Bizi bu azaptan kurtarın" derken, bazı esnaflar da Başkan Bedirhanoğlu'na elektrik faturalarını göstererek, "Faturalar yaktı bizi. İki, üç bin TL gelen faturalar şu an 12 bin TL geliyor. Sadece elektrik faturaları da değil. Sattığımın yerine yenisini alamıyorum. Yağ, un, şeker bulamıyorum."Dedi.

Restoran işletmeciliği yapan bir esnaf da "Çok sıkıntıdayız. Zaten piyasa belli. Et fiyatları çok yüksek. Hafta sonları masalarımız dolu olurdu. Ama şu an boş." diye konuştu. Pastane işleten bir ensaf ise, "45 yıldır bu işi yapıyorum ama bittik. Evimi bile sattım yine baş edemiyorum. Umarım iktidar değişir." Diye sitem etti. Kafe işletmecisi bir esnaf da, "Bu ay elektrik 20 bin TL geldi. Artık elektriklerimizi kapatıyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Marketlerden hiçbir şey alınmıyor. Bir çocuğun yemesi gereken şeyler nedir? Yoğurt, yumurta, meyve.

Eğer ben bunları çocuğuma yediremiyorsam, kusura bakmasınlar ama onların çocukları da yemesin." Dedi. Kasap ve şarküteri ürünleri satan bir esnaf da " Vatandaşta artık eti alacak güç yok. Kiradan fazla elektrik parası yansıyor. Bu sistem yönetilmiyor, buna son vermek lazım. Sokakta 10 kişiden 9'u bu hükümete lanet okuyor. Önceden tüp sırası vardı diyorlar. Şimdi ise ekmek sırası var. Vatandaşta alım gücü kalmadı. Dolapta hiçbir şey yok. Bu kez muhalefeti iktidarda görmek istiyoruz." Diye tepkisini gösterdi.

"BİR DÖNEMDE OLSA BİZE EMANETEN OY VERİN"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, hükümetin şu ana kadar onlarca Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı değiştirdiğini, bunun da kötü bir ekonomi yönetiminin en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Bedirhanoğlu, "Sorunlarınızı her zaman gündeme getiriyoruz. Sigorta primlerinizi, Bağ-Kur primlerinizi, faturalarınızı ve yaşadığınız zorlukları her zaman mecliste gündeme getiriyoruz. Bir adam 20 yıl denense o bile şımarır ve yoldan çıkar. 20 yıl boyunca bir iktidar denenmez. Bir dönem de olsa bize emaneten oy verin. Eğer biz de olumlu bir şeyler yapamazsak bizi de gönderin. Ne olur iradenize sahip çıkın.

Bu geçirdiğiniz çileli kışı, bu ayazı unutmayın. Türkiye 20 yıldır aynı adam ile deneniyor. Türkiye'nin yeni bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Ekonomi güvenle ilgilidir. Bunlar hiçbir güven bırakmadı. Vatandaş olarak bize düşen görev bunları göndermektir. Değişim ve dönüşüme öncülük edin. Onlar için mevsim bitti. Son 7-8 yıldır sürekli yoksullaşıyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Bu dönem bize destek olun. Vatandaşın, esnafın huzuru kaçmış durumda. Kimsenin yüzü gülmüyor. Bu hükümetin ayıbıdır. Bunu değiştirecek olan vatandaşın iradesidir. Bu iradeye güveniyoruz." Dedi.

“BU ŞARK KURNAZLIĞIDIR”

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar sonucunda 2021 yılının son 6 ayında 1 buçuk milyon abonenin elektriğinin kesildiğini aktaran Bedirhanoğlu, “İktidar yılbaşı gecesi elektriğe, kullanım miktarına göre yüzde 52 ile yüzde 125 oranında kademeli zam yaparak krizin faturasını yine yurttaşa çıkardı.

Gelen tepkiler üzerine aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartmış olsalar dahi bu yüksek gelen faturaların düşmesi anlama gelmiyor. Müjde olarak sunulan bu yeni düzenlemede 210 kilovatsaatlik elektrik tüketimi 329 liradan 288 liraya düşecek, 41 TL’lik bir indirim. Bu tam anlamıyla şark kurnazlığıdır.

Ama inanıyorum ki halkımız bu kurnazlara gereken cevabı verecektir. Artan maliyet bahanesiyle fiyat artışları yapılmamalı ve elektrik zamları derhal durdurulmalıdır. Elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır. Bunun ötesinde hiçbir geliri olmayan, yoksulluk sınırının altında yaşayan yurttaşlar için doğalgaz, su, elektrik gibi temel hizmetler ücretsiz olmalıdır.” Diye Konuştu.