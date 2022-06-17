Bedelli askerlikte af geliyor! 550 bin gence müjdeli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti, bedelli affı getiren yasa teklifini hazırladı. Yaklaşık 550 bin genç için getirilen af düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Ancak bu aftan yararlanmak isteyenler bedelli ücretleri zamlı ödeyecek...

İşte bedelli affı tasarısının ayrıntıları...

TATİLDEN ÖNCE ÇIKACAK:

Teklifin en geç önümüzdeki hafta başında TBMM'ye sunularak tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.

KİMLER YARARLANACAK:

Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı (Yirmi yaşına girdikleri halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş olanlar) olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak.

Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.

550 BİN KİŞİ:

Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı.

ÜCRETİ FARK ÖDEYECEKLER:

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022'ye göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Bugünün rakamların 9-10 bin lira daha fazla olması bekleniyor.

DÖVİZLİ ASKERLİK DE KAPSAMDA:

Dövizli askerlik hakkı bulunan yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.

İnternethaber