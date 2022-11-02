Başörtüsü için Anayasa teklifi bugün Meclis'e gelecek
Başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifinin bugün Meclis'e gelmesi bekleniyor. AK Parti'nin sunacağı teklifle anayasanın 2 maddesinde değişiklik yapılacak. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın teklifin ayrıntılarını bugün AK Parti'nin grup toplantısında açıklaması bekleniyor.
AK Parti, başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor.
Teklif, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya gelecek. Ardından da teklif konusunda muhalefet partileriyle de istişareler yapılacak.
2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK
Teklif, anayasanın 2 maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre "din ve vicdan hürriyetini" düzenleyen 24'üncü maddeye iki fıkra eklenecek.
Erdoğan, o düzenleme ile hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti.
Teklif, "aile ve gençlik" haklarını düzenleyen anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına "kadın ve erkek" ifadelelerinin eklenmesi öngörülüyor.
Teklifin ayrıntılarını, Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında açıklaması bekleniyor.
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