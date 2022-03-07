Başkan Tuğrul açıkladı! Van’da ulaşıma zam gelecek mi?

Rusya ile Ukrayna arasından devam eden savaş petrol fiyatlarına zirve yaptırdı. Petrol fiyatlarının artması ile birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları beklenenin üzerinde bir artış göstererek motorinin litre fiyatı 20 lira sınırına geldi.

GENEL 07.03.2022, 11:32
Başkan Tuğrul açıkladı! Van’da ulaşıma zam gelecek mi?

Rusya ile Ukrayna arasından devam eden savaş petrol fiyatlarına zirve yaptırdı. Petrol fiyatlarının artması ile birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları beklenenin üzerinde bir artış göstererek motorinin litre fiyatı 20 lira sınırına geldi. Akaryakıt fiyatları en çok toplu ulaşımı etkiledi. Van’da şoförler akaryakıt fiyatlarından dolayı teker teker kontak kapatmaya başladı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, önümüzdeki günlerde ulaşıma zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Tuğrul, yapılan son zammında şoför esnafını kurtarmadığını vurgularken yeni zam görüşmelerinin başladığını belirtti.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, sürekli zamların şoförleri adeta bitirdiğini söylerken, “1 yıl içerisinde artan maliyetler sonrasında esnafımızın tarifelerine gelen zamlar giderleri karşılayamayacak noktaya getirdi. Bütün esnafımız şu an da zararına çalışıyor. Kesinlikle zam kaçınılmaz." diyerek ulaşıma zam sinyali verdi. Buna göre önümüzdeki hafta içinde toplu taşıma ücretlerine 1,50 ile 2 lira arası zam gelmesi bekleniyor.

“GELİR GİDERİ KARŞILAYAMIYOR”

Akaryakıta gelen zamların ardından ulaşıma gelecek zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Tuğrul, “Sürekli akaryakıta gelen zamlar zaten bizi bitirdi. Şoförlere şu an çalışma imkânı yok artık. Yani çalışamıyorlar. Gelir gideri karşılamıyor. Bugün işe giden adam bir sefere giden adam şehir içinde çalışan araçlarımızı söyleyelim kampüse çalışan bir dolmuşumuz akşama kadar 350 lira para kazanıyorsa 400 lira yakıta para veriyor. Akaryakıta yapılan zamlardan sonra taşımaya zam yapılması kesinlikle kaçınılmaz bir duruma geldi” Dedi.

“ZAM KAÇINILMAZ OLDU”

Şoför esnafının fiyatlar karşısında gücü kalmadığına değinen Tuğrul, Van Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin yapıldığına başlandığını belirtti. Tuğrul, “ Biz Van Büyükşehir Belediyemizle, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel ile görüştük. Önümüzdeki hafta içinde bir değerlendirme yapacaklar. Toplu taşımaya yapılacak zam artık kaçınılmazdır. Yani bir haftaya mı olur, on güne mi olur bilemiyoruz artık. Olması lazım çünkü gücümüz kalmadı, çalışamıyoruz. Biz en az bir buçuk lira zam olmasını talep edeceğiz. Eğer görüşmeler istediğimiz gibi giderse şehir içindeki yolculuk ücretleri 5,50 ile 6 TL arası olacak. ” İfadelerini kullandı.

“BU ZAMLARA KESİN BİR ÇÖZÜM BULUNMALI”

Van’da ulaşıma Ocak ayında zam yapıldığını hatırlatan Tuğrul, şimdilerde akaryakıt fiyatlarının 21’i görmesiyle yeni bir zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tuğrul, “Bu işe kökten bir çözüm bulunması gerekiyor. Ülke genelinde bu işin üzerine gidilmesi gerekiyor. ” Dedi. Tuğrul, “ Şu anda en azından bir buçuk lira zam yapılmalı. Ocağın ilk haftası zam aldık yanılmıyorsam mazot 12 liraydı şu anda 21 e ulaşmak üzere... Şoförler bizi oturtmuyor neredeyse kuruma bile gidemez duruma gelmişiz.

Çünkü arkadaşlar çalışamıyor direkt bizim yanımıza geliyor. Biz de bu konuyu üst kuruluşlara iletiyoruz. Onun için önümüzdeki hafta içinde bir iki toplantı gerçekleşir. Bu zamlar kaçınılmaz artık... Yoksa akaryakıta zam geldiğinde biz de zam yapmak zorunda kalacağız. Vatandaş da bizde bu yükün altında eziliriz. Biter yani devlet büyükleri tarafından bu zamların bir organize edilmesi lazım. Bu zamların önüne geçilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Yenidoğu

Yorumlar (2)
Vanlı Vatandaş 3 saat önce
Adamlar yerden göğe kadar haklı sigorta fiyatları muayene fiyatları aracın sanayi masrafları mazot herşey ateş pahası bence 10 milyon da olsa azdır yol ücreti bu mozot fiyatı inmedikçe herşey 100 katına çıkar nakliye ücretleri 6 binden 20 bine çıktı bunlar hepsi vatandaşın cebinden gidiyor yazık günah gün ekmeği bulamayan insanlar var
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (4)
Hükümete Çağrı 3 saat önce
Akaryakıt fiyatları düşssün yaz geliyor çifçi nasıl yapacak birazcık el vijdan bıktık usandık artık Allah rızası için bi el atsınlar artık dayanacak gücümüz kalmadı
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (3)
4
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 28 62
2. 1461 Trabzon FK 28 58
3. Bodrumspor 28 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 28 50
5. Sivas Belediyespor 28 49
6. Somaspor 28 48
7. Afjet Afyonspor 28 47
8. Çorum FK 28 47
9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 28 47
10. İnegölspor 28 41
11. Ankaraspor 28 40
12. Etimesgut Belediyespor 28 36
13. Serik Belediyespor 28 31
14. Diyarbekirspor 28 29
15. Adıyaman FK 28 29
16. Sarıyer 28 28
17. Turgutluspor 28 28
18. Ergene Velimeşespor 28 21
19. Kahramanmaraşspor 28 16
20. Niğde Anadolu FK 28 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17