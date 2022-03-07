Başkan Tuğrul açıkladı! Van’da ulaşıma zam gelecek mi?

Rusya ile Ukrayna arasından devam eden savaş petrol fiyatlarına zirve yaptırdı. Petrol fiyatlarının artması ile birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları beklenenin üzerinde bir artış göstererek motorinin litre fiyatı 20 lira sınırına geldi. Akaryakıt fiyatları en çok toplu ulaşımı etkiledi. Van’da şoförler akaryakıt fiyatlarından dolayı teker teker kontak kapatmaya başladı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, önümüzdeki günlerde ulaşıma zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Tuğrul, yapılan son zammında şoför esnafını kurtarmadığını vurgularken yeni zam görüşmelerinin başladığını belirtti.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, sürekli zamların şoförleri adeta bitirdiğini söylerken, “1 yıl içerisinde artan maliyetler sonrasında esnafımızın tarifelerine gelen zamlar giderleri karşılayamayacak noktaya getirdi. Bütün esnafımız şu an da zararına çalışıyor. Kesinlikle zam kaçınılmaz." diyerek ulaşıma zam sinyali verdi. Buna göre önümüzdeki hafta içinde toplu taşıma ücretlerine 1,50 ile 2 lira arası zam gelmesi bekleniyor.

“GELİR GİDERİ KARŞILAYAMIYOR”

Akaryakıta gelen zamların ardından ulaşıma gelecek zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Tuğrul, “Sürekli akaryakıta gelen zamlar zaten bizi bitirdi. Şoförlere şu an çalışma imkânı yok artık. Yani çalışamıyorlar. Gelir gideri karşılamıyor. Bugün işe giden adam bir sefere giden adam şehir içinde çalışan araçlarımızı söyleyelim kampüse çalışan bir dolmuşumuz akşama kadar 350 lira para kazanıyorsa 400 lira yakıta para veriyor. Akaryakıta yapılan zamlardan sonra taşımaya zam yapılması kesinlikle kaçınılmaz bir duruma geldi” Dedi.

“ZAM KAÇINILMAZ OLDU”

Şoför esnafının fiyatlar karşısında gücü kalmadığına değinen Tuğrul, Van Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin yapıldığına başlandığını belirtti. Tuğrul, “ Biz Van Büyükşehir Belediyemizle, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel ile görüştük. Önümüzdeki hafta içinde bir değerlendirme yapacaklar. Toplu taşımaya yapılacak zam artık kaçınılmazdır. Yani bir haftaya mı olur, on güne mi olur bilemiyoruz artık. Olması lazım çünkü gücümüz kalmadı, çalışamıyoruz. Biz en az bir buçuk lira zam olmasını talep edeceğiz. Eğer görüşmeler istediğimiz gibi giderse şehir içindeki yolculuk ücretleri 5,50 ile 6 TL arası olacak. ” İfadelerini kullandı.

“BU ZAMLARA KESİN BİR ÇÖZÜM BULUNMALI”

Van’da ulaşıma Ocak ayında zam yapıldığını hatırlatan Tuğrul, şimdilerde akaryakıt fiyatlarının 21’i görmesiyle yeni bir zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tuğrul, “Bu işe kökten bir çözüm bulunması gerekiyor. Ülke genelinde bu işin üzerine gidilmesi gerekiyor. ” Dedi. Tuğrul, “ Şu anda en azından bir buçuk lira zam yapılmalı. Ocağın ilk haftası zam aldık yanılmıyorsam mazot 12 liraydı şu anda 21 e ulaşmak üzere... Şoförler bizi oturtmuyor neredeyse kuruma bile gidemez duruma gelmişiz.

Çünkü arkadaşlar çalışamıyor direkt bizim yanımıza geliyor. Biz de bu konuyu üst kuruluşlara iletiyoruz. Onun için önümüzdeki hafta içinde bir iki toplantı gerçekleşir. Bu zamlar kaçınılmaz artık... Yoksa akaryakıta zam geldiğinde biz de zam yapmak zorunda kalacağız. Vatandaş da bizde bu yükün altında eziliriz. Biter yani devlet büyükleri tarafından bu zamların bir organize edilmesi lazım. Bu zamların önüne geçilmesi lazım” şeklinde konuştu.

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