Başkan İlhan’dan Van TSO seçimleri açıklaması

Başkan İlhan yaptığı açıklamada, “Van 2021 yılı ihracat rakamlarında 59 milyon dolarla 69. sırada yer almış günden güne ihracatı düşen, büyükşehirler içerisinde ihracat olarak sonuncu olan bir şehirdir.

Böyle devam ederse 2022 yılı ihracat rakamları 50 milyon dolar bile olmayacak bir şehir konumundadır. Van 2023 yılı ihracat hedefi olarak açıklanan 1 milyar dolar rakamından çok çok uzakta olan bir şehirdir. Van İran’a olan 300 km’lik sınır uzunluğuna sahip bir kent olduğu halde yanı başında ki İran’dan ticaret olarak yeterince istifade edemeyen bir şehirdir. Van’ın tek sınır kapısı olan Kapıköy sınır kapısından sadece sınırlı ürünlerin ticareti yapılan sınır kenti olmasına karşın sınırın avantajlarını kullanamayan bir şehirdir.

Van’ın tek kapısı olan Kapıköy sınır kapısı sadece mesai saatleri içerisinde hizmet veren ve hizmet anlamında birçok sınır kapısından geride olan bir sınır kapısıdır. Van sanayi konusunda çok gerilerde olan bir şehirdir. Sanayisi yok denecek kadar zayıf olan, ticarette gün geçtikçe gerileyen, geldiğimiz noktada nüfusu azalan şehirlerarasına girmiş olan bir şehirdir. Van yaşanabilir şehirler sıralamasında 72.sırada yer alan bir şehirdir. Van genç nüfusun fazla olduğu, doğum oranının yüksek olduğu bir şehir olmasına rağmen genç işsizlikte oran olarak en yüksek şehirlerarasında yerini almaktadır. Tüm bu gerçeklerin ışığında Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 22 Ekim 2022 cumartesi günü yapıldı.

2 aydır yoğun bir şekilde ilimizin gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi seçimleri geldiğimiz noktada ilimiz gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleriyle ilgili yol haritası belirlenmeli, ilimiz gündeminden düşürülmeli ve ilimizin gerçek sorunları ilimizin gündemine taşınmalıdır.

Kış günlerinin gelmesiyle geçim sıkıntısının daha da arttığı, ısınma, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayacak ailelerin yoğun şekilde yaşadığı Van’ımızın artık gerçek gündemine dönmesi gerekmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak tüm adaylara buradan çağrıda bulunuyoruz, karşılıklı açıklamalar yerine bir araya gelerek bu konuda bir orta yol bulunmalıdır, eğer şaibeler gerçekse TOBB tarafından atanacak geçici bir yönetimle tüm gruplarda yeniden seçime gidilmelidir ve bir an evvel Van gerçek gündemine dönmelidir” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi