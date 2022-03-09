Başkan İlhan: Herzog'u ülkemizde görmek istemiyoruz

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye davet edilişini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

GENEL 09.03.2022, 17:20 09.03.2022, 18:00
Başkan İlhan: Herzog'u ülkemizde görmek istemiyoruz

Van'da parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, söz konusu davete tepki göstererek, "Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DEĞİŞTİ DE BİZ Mİ BİLMİYORUZ"

81 ilde aynı basın açıklamasını yaptıklarını belirten Başkan İlhan, "Bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir! Bizler hakikaten merak ediyor ve soruyoruz; Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu "one minute" çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz; yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti; bu denklemde değişen nedir; bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın! Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze'ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller, Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti; yoksa İsrail, bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti?" dedi.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞMEK, MAZLUM KARDEŞLERİMİZE İHANETTİR"

İktidara çağrıda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Bu soruları soruyor; ama daha çok vicdanlarınızın sesine kulak vererek cevaplamanızı istiyoruz. Buradan ve diğer 80 il ve tüm ilçelerimizden haykırıyoruz, iktidarda bulunanlara sesleniyoruz: Türkiye toprakları; işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız Kurtuluş Savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere vatan, tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclis diye nitelendirdiğimiz Meclis'imiz; gazilik unvanını işgaller karşısında kazandığı zaferle almıştır. Siz, bir başka katil Şimon Peres'in Gazi Meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken; bugün bir başka utanç verici adımı attınız!

Bu aziz topraklar da bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir! Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız! İsrail normalleşmeden ki normalleşmesi mümkün değildir; İsrail ile normalleşmek, mazlum kardeşlerimize ihanettir; tarihi müktesabatımızı hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, Yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden, Filistin topraklarında, Bağımsız Filistin devleti kurulmadan; İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez! Çok net ifade ediyoruz: Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa; bilin ki, Filistinle anormalleşiyordur. İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz.

Özgür Filistin'e Selâm Olsun. Dostları; İsrail, ABD ve Rusya olup, düşmanlarının ise; Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını da kabul etmiyoruz! Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor; ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle bir adımı yakıştıramadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık, iktidarda bulunanlar kulak vermedi; en azından şimdi bu hatadan dönülmeli; Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir.

Saadet Partisi olarak, tüm bu süreçlerin takipçisi olduğumuzun, Müslüman kardeşlerimizin uğradığı her haksızlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacağımızın, iktidar sahiplerinin ses çıkarmadığı, aksine kırmızı halılarla karşıladığı katillerden elbette bunların hesabını soracağımızın da bilinmesini isteriz. Buradan yaptığımız çağrının Ankara'dan duyulmasını, iktidarda bulunanların ve bizzat Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın attığı bu yanlış adımdan dönmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye, Özgür Filistin'e ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize selâm olsun; Zalimler için yaşasın cehennem!" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi

#saadet partisi #özay ilhan
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