Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza geliyor
Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Son bir yılda fiyatlarda yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayanlara 8 bin 400 TL gibi bir para cezası uygulanacağı söylentileri gündem olmştu. Ticaret Bakanı'ndan konuyla ilgili son dakika ceza açıklaması geldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz." dedi.
'250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'
Bakan Mehmet Muş ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.
6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
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