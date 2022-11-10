Bakan Kurum: Bu yıl 60 bin konutu tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''(İlk evim, ilk işyerim kampanyası) 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda düzenlenen 2023 bütçe görüşmelerine katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, burada yaptığı açıklamada: ''Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu.

Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar. Milletimizin bu yoğun desteği sebebiyle elimizi çok çabuk tutarak; 25 Ekim'de, yani 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde, aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5 bin 615 yuvamızın temel atma törenini; Sincan Lale Meydanını dolduran on binlerce kardeşimizle birlikte, coşku içerisinde gerçekleştirdik.

Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız 9 Kasım itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı. Bir yandan kura çekimlerimizi de 2 gün önce, 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ımızdan başlattık. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.'' dedi.

Havadis