Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması! 4 milyon haneye dev destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada milyonlarca haneye yapılan doğal gaz yardımına ilişkin rakam verdi. Bakan Dönmez "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı..

GENEL 08.12.2022, 15:22 08.12.2022, 15:26
Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması! 4 milyon haneye dev destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL'lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 1yon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

KAPASİTE ARTACAK

Bakan Dönmez ayrıca "Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız."

"KIŞ AYLARINDA OLUMSUZLUK YAŞAMAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon m3'e ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz." dedi.

TRAKYA'YA GAZ MERKEZİ KURULUYOR

Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını kısa sürede netleştireceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlara bağlı olarak birçok ülkeden gerek boru hattı gerekse LNG şeklinde temin edeceğimiz doğal gaz ve Karadeniz'den elde edeceğimiz kendi doğal gazımız sayesinde, piyasa katılımcıları hem fiziki olarak hem de finansal enstrümanlar ile doğal gaz ticareti yapabilecektir.

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