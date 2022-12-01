Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

GENEL 01.12.2022, 16:34
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sıcak saatler yaşandı.

Asgari ücret zammını belirlemek için başlanan sürecin yol haritası bugün yapılan toplantıyla çizildi.

Önce TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklama yaptı, ardından da TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti.

İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikincisi ise 14 Aralık'ta yapılacak
Atalay, asgari ücret takvimini açıkladı. Atalay, ilk toplantının 7 Aralık saat 14.00'da yapılacağını belirtti.

İkinci toplantının ise 14 Aralık'ta gerçekleştirileceği aktarıldı.

"Asgari ücret konuşulunca milletin cebine para girmiyor"
Başkan Atalay daha sonra asgari ücret zammının maaşlara yansıyacak tarihten çok önce konuşulmaya başlanmasına tepki gösterdi.

Atalay, "Uygulama şubatın 1'inde olacak, 60 gün var biz asgari ücret konuşuyoruz. Konuşulunca bu milletin cebine para falan girmiyor." dedi.

Ergün Atalay: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

Raflardaki fiyat değişimlerine tepki gösterdi
Sözlerine devam eden TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret zammının konuşulmaya başlanmasıyla birlikte raflardaki ürünlerin fiyatlarının değişmesine tepki gösterdi.

Atalay son olarak asgari ücret arttığı için işçi çıkarmalarının önüne geçmek gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Uygulama şubatın 1'inde olacak, 60 gün var biz asgari ücret konuşuyoruz. Konuşulunca bu milletin cebine para falan girmiyor. Geçmişte aralık sonunda belli oluyordu, bu rakam hemen belli olsun da kamuoyu bunu konuşuyor, bu mesele bitsin. Ne zaman rakam konuşulsa raflarda fiyatlar artıyor.

"Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu anda 140-150 lira"
Tedirginliğim oydu rakam konuşmamakla ilgili. Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu anda 140-150 lira. İşini düzgün yapan marketler var ama işini düzgün yapmayanlar da var. Asgari ücret geçim ücreti oldu bu ülkede. 10 yıldır, 20 yıldır teknik elemanlar var, uzmanlar var, onların konumu var. Çalışma hayatının beklediği sorunlar var.

Asgari ücret arttı diye işçi çıkarmanın önüne geçmek lazım
Çalışma hayatının beklediği sorunlar var. Vergi ile sıkıntı var. Bunların tamamı ocak ayının ortası ya da sonunda çözülmeli. İşçiler bunu bekliyorlar. Taşerondaki arkadaşlar bekliyor. Asgari ücret kadar onlar da önemli. Vergi dilimi var. Haziran başında yüzde 20'ye giriyoruz. Bununla ilgili düzenleme bekleniyor. Asgari ücretle çalışanlar, teknik elemanların durumu ne olacak? Hükümetin bir şey yapması lazım, asgari ücret arttı diye işçi çıkarmanın önüne geçmek lazım."

3 toplantının ardından yeni ücret belli olacak
Öte yandan gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

Ensonhaber

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