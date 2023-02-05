AK Parti'nin Yeni Van İl Başkanı Kim Olacak?

AK Parti'nin Van'da dün düzenlediği teşkilat buluşmasında mevcut il başkanı Kayhan Türkmenoğlu görevinen istifa etmişti. Türkmenoğlu'ndan boşalan Van İl Başkanlığı görevi için genel merkez harekete geçti.

Genel merkezden gelen teşkilat koordinatörleri M. Esat Nuhoğlu ve Ruken Kilerci, AK Parti Van İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelip temayül yoklaması yaptı.

Van'daki teşkilatlara 'yeni il başkanınız kim olsun?' sorusunu yönelten koordinatörler, gelen cevapları ise AK Parti Genel Merkezi'ne sunacak.

Van genelinde bir kamuoyu araştırması da yapacak olan AK Parti, belirledikleri isimler arasından elemeye gidip kalan son 4-6 ismi Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Erdoğan bu isimlerle tek tek görüşüp yeni Van il başkanını açıklayacak.