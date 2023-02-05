AK Parti'nin Yeni Van İl Başkanı Kim Olacak?

AK Parti Genel Merkezi, yeni Van il başkanını belirlemek için zaman kaybetmeden harekete geçti.

GENEL 05.02.2023, 12:01 05.02.2023, 12:19
AK Parti'nin Yeni Van İl Başkanı Kim Olacak?

AK Parti'nin Van'da dün düzenlediği teşkilat buluşmasında mevcut il başkanı Kayhan Türkmenoğlu görevinen istifa etmişti. Türkmenoğlu'ndan boşalan Van İl Başkanlığı görevi için genel merkez harekete geçti.

Genel merkezden gelen teşkilat koordinatörleri M. Esat Nuhoğlu ve Ruken Kilerci, AK Parti Van İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelip temayül yoklaması yaptı.

Van'daki teşkilatlara 'yeni il başkanınız kim olsun?' sorusunu yönelten koordinatörler, gelen cevapları ise AK Parti Genel Merkezi'ne sunacak.

Van genelinde bir kamuoyu araştırması da yapacak olan AK Parti, belirledikleri isimler arasından elemeye gidip kalan son 4-6 ismi Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Erdoğan bu isimlerle tek tek görüşüp yeni Van il başkanını açıklayacak.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 21 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 19 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15