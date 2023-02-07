AFAD: 24 bin 443 personel görevde

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki yıkıcı depremde can kaybı 3 bini geçti…

Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için seferber oldu.

24 bin 443 personel görev başında

10 ili etkileyen deprem nedeniyle AFAD’ın ekip sayısı da artırıldı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ekiplerin içinde birçok kurumdan görevlinin bulunduğunu belirtti.

Barınma ihtiyaçları bölgelere ulaştırılıyor

Deprem bölgesinde olumsuz hava şartlarının devam ettiğine değinen Tatar, ekiplerin bölgeye ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşadığını da söyledi.

Tatar, bölgede 10 geminin yaralıları taşımak için görevlendirildiğini de belirtti.

Bölgede görevli hava unsurlarının sayısının 54 olduğunu, helikopterlerle 154 sorti yapıldığını ifade eden Tatar, arama kurtarma ekipleri ve barınma, beslenmeyle ilgili ihtiyaçların bu unsurlarla bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Psikososyal destek veriliyor

Haberleşmeyle ilgili yer yer kesintilerin olduğunu, bunlara gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Tatar, bölgede hizmet veren 85 hizmet aracıyla vatandaşlara farklı bölgelerde beslenme hizmeti verildiğini kaydetti.

Tatar, psikososyal destek hizmetinin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzman personeli tarafından verildiğini belirterek, bölgede 100 araçla birlikte toplam 1322 personelin bu hizmeti yürüttüğünü kaydetti.

Ensonhaber