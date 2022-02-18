Adalet Bakanı Bozdağ'dan uyarı: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayanı görevden alırım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada "Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım." diye konuştu. Bozdağ, daha sonra milletvekillerinin önerilerini dinledi.
TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyeleri, geçtiğimiz haftalarda Abdulhamit Gül'ün istifası sonrasında Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
VEKİLLERİN ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ
Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayanı görevden alırım
"VEKİLİN TELEFONUNA ÇIKMAYANI GÖREVDEN ALIRIM"
Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.
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