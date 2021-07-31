Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.