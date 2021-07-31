Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin durumu merak ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

GENEL 31.07.2021, 16:41
Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: YeniAkit

#Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor #Açık cezaevi izinleri uzadı mı
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