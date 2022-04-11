78 kişilik iş ilanına 13 bin 213 kişi başvurdu: Hani işsizlik yoktu?
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan 78 kişilik işçi kadrosuna 13 bin 213 kişinin başvuru yapmasına "Hani işsizlik yoktu?" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde açıklandı. Ancak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan 78 kişilik işçi kadrosuna 13 bin 213 kişi başvuruda bulundu.
HANİ İŞSİZLİK YOKTU?
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem de Niğde’de yapılacak işçi alımına yapılan başvuru sayısına dikkat çekti.
"TÜİK insanları yanıltmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Adem, şunları söyledi:
"Türkiye'de işsizlik yok diye gösteriliyor. TÜİK insanları yanıltmaya devam ediyor. Niğde'de 78 kişilik kadro için 13 bin 213 kişi başvuruyor. Hani işsizlik yoktu? İnsanların ne kadar zor durumda olduklarını görebilirsiniz. Bu sayılar Türkiye'deki işsizlik rakamlarını ortaya çıkartıyor. Açılan kadroya tam 169 katı başvuru geliyor. Ülkenin ne kadar zor durumda olduğunu görüyorsunuz. Artık iktidar ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. Bir an önce erken seçim kararı alınması gerekmektedir."
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