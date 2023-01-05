2023 Bedelli askerlik üceti yine değişti! İşte yeni ücret...
Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika gelişmeleri asker adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zammın ardından bedelli askerlik fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzası ile yeni bir genelge yayımlandı. Bedelli askerlik ücreti 2023 yılı için 93.258,44 TL olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK 2023 NE KADAR OLDU?
Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.
Hesaplama formülü ise şöyle: 240000 x 0,388581= 93.258,44
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