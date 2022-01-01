16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi!

Resmi Gazete'de "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" yayınlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

BELGESİ OLMAYANLAR 12 AY SONRA ÇALIŞAMAYACAK

Ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de aralarında bulunduğu 16 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar 12 ay sonra çalışamayacak.

İDARİ PARA CEZASI VAR

Bu kapsamdaki denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında idari para cezası uygulanacak.

BELGELER, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFLARI İÇERİYOR

Buna göre, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

USTALIK BELGELİ OLANLAR VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDAN BELGE ARANMAYACAK

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

TOPLAM 204 MESLEK BELGELİ OLDU

Yeni eklenen 16 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 204'e yükseldi.

kaynak:en son haberler