Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Aleyna ve kayınvalidesi Songül Hanım'ın yarışmadan ayrılmaları izleyicileri şaşırttı.

Program sunucusu Nursel Ergin'in yaptığı açıklamalara göre, Aleyna'nın sağlık sorunları nedeniyle programa devam edemediği belirtildi. Ancak, yapılan çağrılara cevap vermemeleri ve belirli bahaneler öne sürmeleri nedeniyle diskalifiye edildikleri açıklandı.

Yerlerini alan yeni yarışmacılar ise Özge Zorlu ve Semra Safça oldu. Detaylar haberimizde!"