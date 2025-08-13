İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 123 kişinin hayatını kaybettiği, 437 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 61 BİN 722'YE YÜKSELDİ

Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 722'ye, yaralananların sayısının 154 bin 525'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği, 42 bin 484 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM DAĞITIMLARINDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 185 kişinin yaralandığını açıkladı

Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 859'a, yaralananların sayısı 13 bin 594'e yükseldi.

8 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlık, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesi nedeniyle açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin de açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 8 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklanan son sayılarla Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106’sı çocuk 235'e yükseldiği aktarıldı.