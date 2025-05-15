Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

Gece hayatını kaybedenlerin yanı sıra son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Huzaa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Saldırılarını gece boyunca Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusunun bombaladığı evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

Saldırılarda can kaybı 53 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 82 ölü ve 152 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 876 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 957 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 10'a, yaralıların sayısının da 119 bin 998'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze-Avrupa Hastanesi saldırı sonrası hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 13 Mayıs'ta çevresini de hedef alarak bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda kanalizasyon hatları dahil olmak üzere altyapıda önemli hasar meydana geldi, hastanenin iç bölümleri zarar gördü ve hastaneye giden yollar tahrip oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hastaneyi hedef alan ve tekrar eden saldırılarının sağlık hizmetini "imkansız hale getirdiğine" dikkati çekilen açıklamada, bu saldırıların sağlık personeli, yaralılar ve hastalar için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hastanenin faaliyetlerini durdurması, sadece Gazze-Avrupa Hastanesinde bulunan beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp kateterizasyonu, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi uzmanlık hizmetlerinin de sona ermesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze-Avrupa Hastanesinin, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına sağlık hizmeti veren tek hastane olduğu hatırlatıldı.

Hastanenin hizmet dışı kalmasının kanser hastalarını uygun sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı ve durumlarının kötüleşmesine yol açtığı belirtildi.

Hastanede 28 yoğun bakım yatağı, 12 çocuk yoğun bakım ünitesi, 260 ranza, 25 acil durum yatağı ve şu anda hizmet dışı olan 60 onkoloji yatağı bulunduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

DSÖ, saldırıda Gazze-Avrupa Hastanesi'nde 6 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze-Avrupa Hastanesi'ne, 12 DSÖ personeli ile 284 hasta ve refakatçinin önceden koordine edilmiş bir tıbbi tahliye için toplandığı sırada saldırının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Saldırı ölüm ve sıkıntılara neden oldu. Tahliye grubundaki hiç kimse zarar görmemiş olsa da saldırının hastane binasında 6 ölüm ve 40 yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yüksek riskli koşullara rağmen dün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) sınır kapısı üzerinden İtalya, Türkiye, Romanya, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tıbbi tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu sabah, hastanenin yakınında yeniden başlayan saldırıların, DSÖ personeli ile hastaları korkuttuğunu kaydeden Ghebreyesus, tesise erişimin engellediğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hastaneler, hayat kurtarma işlevlerini yerine getirebilmeleri için güvence altına alınmalı. Hastaneler korunmalı, asla militarize edilmemeli veya hedef alınmamalıdır. (Gazze'de) Ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun aynı hastane ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu Endonezya ve El-Avde hastanelerinin çevresini de bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde söz konusu hastanelerin çevresini hedef aldı.

İsrail saldırısı sebebiyle hastanelerde ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının hastanelerin de bulunduğu Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde evleri hedef alan saldırılarında ise en az 18 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bombaladığı evde 4 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, bombalanan evde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail askerlerinin ölenlerin cenazelerini alıkoyduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 966'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kasıtlı olarak hedef alması sonucu Aksa'nın Sesi radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.