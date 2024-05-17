Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

Öte yandan, Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun hedef alınması sonucu 4 Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları kamptaki Ebu Ubeyde Camii çevresindeki tarım arazilerini hedef alırken, İsrail topçu birlikleri de kampın kuzeyini bombaladı.

Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Sahil Kampı'nda yer alan Tilbani ailesine ait evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki birçok bölgeyi de hedef aldı. Refah'ta şehir merkezindeki Avde Kavşağı'na düzenlenen saldırıda bir genç öldü, iki kişi yaralandı.

Savaş uçakları şehrin batısında Hamed ailesine ait bir evi bombaladı. İsrail ordusuna ait buldozerler de Refah'ın doğusunda birçok evi yıktı.