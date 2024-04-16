İsrail, 193 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 33 bin 843’e, yaralananların sayısının ise 76 bin 575’e yükseldiği aktarıldı.



İsrail camiyi hedef aldı: 1 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze’nin kuzeyinde bir camiyi hedef aldı.

İsrail güçlerinin Al-Fakoora bölgesinde camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı.