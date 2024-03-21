El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

Filistin devlet televizyonu da birkaç saat önce Telegram hesabından yayımladığı paylaşımda, İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığı belirtildi.

İsrail'in 167 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bine yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 167 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 65 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 988'e, yaralı sayısının da 74 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta başlayan baskınların devam ettiği belirtildi.

Şifa Hastanesi çevresine düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 50'den fazla Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklar İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığını aktardı.

Netanyahu, Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Gush Etzion'da çantasında bıçak bulunan bir Filistinliyi vurdu. Kimliği açıklanmayan Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayına dayandırılan haberinde, öldürülen kişinin El Halil kentinden Samih Muhammed Zeytun (63) olduğu aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin söz konusu Filistinlinin Beytüllahim'in güneyindeki El-Hadr beldesi yakınlarında öldürüldüğü bilgisini aldıkları paylaşılan haberde, olay yerine intikal eden Kızılay ekiplerine İsrail askerlerinin izin vermediği ve Filistinlinin naaşının İsrail'e ait ambulansla alındığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi daha başından vurarak öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıların durumunun "stabil" olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin Muhammed el-Katri olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları Ramallah yakınlarındaki Şatah Marhaba ve Kefr Akab mahallelerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, baskına karşı çıkan Filistinlilere de gerçek mermilerle saldırdığını aktardı.